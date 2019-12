Danza con me | tutte le dichiarazioni di Roberto Bolle sulla terza edizione del programma

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tornerà il prossimo 1 gennaio su Rai Uno il tanto atteso appuntamento concon me, la trasmissione con protagonista assoluto l'etoile della Scala, giunto quest'anno alla suacon Me, lo spettacolo èe basta luicon Me 2019, su Rai 1 il 1° gennaio: gli ospiti e le anticipazioni sullo show di e concon me:ledidelin conferenza stampa pubblicato su TVBlog.it 19 dicembre 2019 14:15.

Raiofficialnews : “#DanzaConMe è diventato un appuntamento naturale che continua ad essere straordinario. Iniziare l’anno con la danz… - misterylove3000 : Quindi ora, tutti si improvvisano prof di canto/ballo? Quasi quasi vado anche io. Le mie competenze? Coro scolasti… - GiampaoloF : @Raiofficialnews @RaiUno @RobertoBolle @RaiPlay > riflettere ed emozionarci insieme su temi di grande attualità Ch… -