Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Perche’ i cittadini delfanno un uso inappropriato dei Pronto soccorso? C’e’ ancora una massa importante dei cosiddetti codici bianchi e verdi che non usufruisce dei servizi territoriali oppure non li trova. Per questo noi stiamo implementando la medicina del territorio attraverso tante azioni, alcune messe gia’ in campo.” “Penso ai medici di medicina generale o ai pediatri di libera scelta, disponibili anche il sabato e la domenica, oppure alle Case della salute: ne abbiamo inaugurate 22 che hanno avuto un incremento del 5% delle attivita’”. Risponde cosi’ l’assessore alla Sanita’ della, Alessio D’Amato, intervistato dall’agenzia Dire oggi a Roma, in occasione della presentazione del ‘Monitoraggio civico sullo stato dei pronto soccorso nel’, messo a ...

romadailynews : D’Amato: 20 mln per assistenza domiciliare ultra 65enni da Regione Lazio: #Roma – “Perche… -