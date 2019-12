Dalle parole ai fatti Il viceministro Buffagni si sottopone al test antidroga

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Negli scorsi giorni ho sfidato tutti i parlamentari che parlano tanto di cannabis light a fare ilanti-droga. Oggi a L’aria che tira mi sono impegnato a farlo io in prima persona, ecco i risultati! Trasparenza significa questo”. E’ quanto ha annunciato, in un video pubblicato sulla su pagina Facebook, ilallo Sviluppo economico, Stefano, mostrando il risultato negativo dela cui si era appena sottoposto. La polemica sulera stata innescata dal “no” da parte del centrodestra all’emendamento sulla cannabis light che il M5S aveva proposto di inserire in Manovra. “Sfido Salvini e tutto il Parlamento – aveva dichiarato nei giorni scorsi lo stesso-. Leggo che oggi le opposizioni, Lega & co, hanno avuto reazioni scomposte sul tema della cannabis light”. “Io credo che mettere ...

