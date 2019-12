Da Governo e regioni ok al Patto per la Salute | aumentano di 2 miliardi i fondi per la

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilper lavarato dalprevede, tra le altre cose, l'aumento delle risorse a disposizione del comparto di 2per il 2020 e 1,5per il 2021. Il livello del finanziamento passa quindi dai 114.474.000.000 del 2019 ai 116.474.000.000 del 2020 ai 117.974.000.000 del 2021.

