Custodi della memoria e dei nostri diritti | cosa vuol dire fare l’archivista in Italia

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) «Mi sono sempre sentito un archivista un po’ atipico. Sono libero professionista, ma ho lavorato anche come dipendente. Sono iscritto all’ANAI Associazione Nazionale Archivisticana ndr ma credo che la figura delvecchio stampo abbia bisogno di un grande rinnovamento, chedebba uscire dall’archivio». Si presenta così Matteo Sisti, 36 anni, professione archivista, titolare di Memorie di Marca, una piattaforma web nata per ospitare gli inventari e le descrizioni di archivi. La sua è una storia particolare, di rinascita e di reinvenzione in un settore – quello dell’archivistica pubblica – in stato, ormai, di perenne crisi. Si tratta di un enorme patrimonio dal potenziale inespresso, oltre che una risorsa indispensabile per i cittadini. I problemi sono diversi ma si riassumono, in modo forse troppo semplicistico ma comunque vero, ...

carseri : RT @ArcheoLogica: Complimenti alla @ApuliaFelix ed al Comitato Civico 'Custodi della Memoria' di Lucera per il colpo messo a segno con l'ac… - paoloigna1 : RT @ArcheoLogica: Complimenti alla @ApuliaFelix ed al Comitato Civico 'Custodi della Memoria' di Lucera per il colpo messo a segno con l'ac… - RosannaMarani : Nel nostro Presepe potremmo mettere accanto ad un Gesù Bambino che abbia voglia di nascere, a Giuseppe e Maria, cus… -