Curling | Italia junior maschile qualificata per i Mondiali di categoria | appuntamento in

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’disi qualifica per idiin programma a Krasnoyarsk, in Russia, dal 15 al 22 febbraio. Gli azzurri sono riusciti a conseguire questo risultato grazie al secondo posto neiGruppo B a Lohja, in Finlandia, dove pur cedendo per 5-6 alla Svezia hanno comunque ottenuto l’ambito pass iridato. Questa la formazionena: Giacomo Colli, Francesco De Zanna, Giovanni Gottardi, Simone Piffer e Alberto Zisa. Di questi, Colli, De Zanna e Zisa fanno parte delClub 66, Gottardi del Cembra 88 e Piffer delCembra. Dopo cinque vittorie e due sconfitte nel girone C, gli azzurri hanno saputo avere ragione della Turchia nei quarti di finale e della Germania in semifinale, prima di soccombere nell’ultimo atto, e per giunta all’ultima stone. A quel punto, però, l’obiettivo maggiore era già stato ...

