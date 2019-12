Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Su Repubblica, Mauriziocelebra il bellissimo gol segnato ieri da Cristianocontro la Sampdoria. In particolare il volo di 2 metri e 56. “Se grandezza è anche altezza, Cristiano ha celebrato l’Ascensione. I suoi nonma: come il mitico Harrier, l’aviogetto a decollo verticale,anticipa, si libra, si ferma in cielo tipo Tosca nell’ultima versione della Scala, cerca e trova il pallone e stavolta lo fa addirittura piegandosi un po’ di lato, impatta non senza prima decidere la direzione da imprimere alla sfera e infine può tornare tra noi terrestri, tra noi piegati dal peso della pancia e della vita, dall’attrazione della gravità e dalla tristezza che spesso ci toglie non la forza del volo, ma la potenza di sognarlo”. Per descrivere l’impresa di CR7,usa dei paragoni. Prima di tutto il record mondiale di salto in alto. Lo ...

napolista : Crosetti: quelli di Ronaldo non sono salti, ma voli. Li studiano persino all’Università. Su Repubblica celebra il… -