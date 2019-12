Cristiano Malgioglio su Antonella Elia | “Sono preoccupato per lei”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è uno che di Grande Fratello Vip ne sa. Inevitabile, quindi, che decidesse di commentare le scelte prese da Alfonso Signorini e dalla sua equipe in merito ai concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione del reality show, in onda su Canale 5 a partire da gennaio 2020., Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Rita Rusic: sono questi i primi nomi dei partecipanti del Gf Vip, svelati dal conduttore durante la sua ospitata da Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle Donne. Tra gli opinionisti ci saranno nientemeno che Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, e Pupo. Il commento diha, in un certo senso, scritto la storia del Grande Fratello Vip. Il cantautore ha infatti preso parte alla seconda edizione del reality show e ne è diventato una sorta di icona. I meme che lo ritraggono all’interno della ...

