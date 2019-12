Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti Salerno – Detto-fatto: a meno di ventiquattr’ore dalla richiesta, in sede di comitato tecnico in Prefettura, dell’attivazione di collegamenti marittimi supplitivi ed integrati con le corse bus della Sita Sud, laha reso noto il calendario delle corse che toglieranno dall’isolamento gli abitanti dellaamalfitana, fino ad oggi ostaggio del grave smottamento avvenuto a Capo d’Orso. Così il responsabile, Marcello Gambardella (in foto): “Facciamo del nostro meglio per supportare la popolazione nei momenti di disagio attraverso iniziative private in autofinanziamento come questa. Certi che comprenderete, ci scusiamo fin d’ora se non riusciremo a soddisfare le esigenze di. Ecco glidelle corse straordinarie che saranno attive a partire da20 dicembre, buon viaggio ...

anteprima24 : ** #Costiera, #Traghetti #Travelmar da domani: tutti gli orari ** - anteprima24 : ** #Traghetti e #Pullman: c’è l’intesa per i collegamenti in #Costiera dopo la #Frana - VIDEO **… - anteprima24 : ** #Frana, tempi lunghi e valico (quasi) chiuso: #Gagliano chiede traghetti ** -