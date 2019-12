Costantino Vitagliano | lo sfogo per la morte della madre

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019)si è aperto per la prima volta riguardo al suo dolore per la scomparsaRosina, che a sua volta era stato spesso ospite dei salotti TV.: laha parlatoscomparsa di suaRosina e in particolare di quanto siano stati difficili gli annimalattiadonna e quelli seguiti alla sua scomparsa. “Quando si perde una persona così importante – ha raccontato–… fino a quando non lo provi non lo capisci…”, ha detto, profondamente legato allae che le è rimasto accanto fino all’ultimo minuto. L’ex tronista ha sempre riferito di avere una rapporto speciale con la donna e che sarebbe stata lei a volerlo più di tutto. “Sei stato un mio capriccio”, gli diceva. L’ex tronista ha riferito che si starebbe riprendendo da questo periodo ...

pomeriggio5 : Pronti per il #caffeuccio? La nostra @carmelitadurso sente già il profumo! ? Oggi a #Pomeriggio5 gli ultimi gossip… - zazoomblog : Pomeriggio 5 Costantino Vitagliano in lacrime: Perché devo ringraziare Barbara DUrso - #Pomeriggio #Costantino… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Pronti per il #caffeuccio? La nostra @carmelitadurso sente già il profumo! ? Oggi a #Pomeriggio5 gli ultimi gossip con Luc… -