Costantino Vitagliano in Lacrime | Il Dolore per la Mamma!

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A Pomeriggio 5,parla del momento buio che sta attraversando dopo la morte della madre. Un periodo a cui sta reagendo grazie alla figlia Ayla. Ecco cosa è successo in diretta da Barbara D’Urso! Nello studio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 troviamo unmolto diverso di quello che siamo stati sempre abituati a vedere. L’ex tronista più famoso d’Italia noto da sempre per la sua grande forza e presunzione ha mostrato nel salotto di Canale 5 una parte inedita di se, quella sensibile ed emotiva.sta uscendo da un periodo molto duro che è seguito alla morte di sua mamma avvenuta lo scorso agosto. Una perdita che ha sconvolto l’ex tronista che ha passato un periodo di fortissima depressione. Il giovane era legatissimo alla mamma Rosina e per questo senza di lei è dura. Solo il grande amore per la figlia di 4 anni, Ayla, sembra ...

