Cosa ha detto Conte sulla fusione tra Fca e Psa-Peugeot

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La nascita del polo dell'auto Fiat-, Fca-Psa, trova il consenso del presidente del Consiglio Giuseppe. Che in un'intervista a La Stampa, il quotidiano di Torino, dice che la“può costituire una grande opportunità per l'Italia e per l'Europa” in quanto “do vita a al quarto gruppo mondiale nel settore auto e può segnare la nascita di un importante polo per l'innovazione e lo sviluppo, con effetti benefici per il resto dell'economia europea e nazionale”. Secondo il premier l'industria dell'auto è oggi “alle prese con la sfida della riconversione ecologica”, ovvero la stessa sfida “su cui investe il Governo, sin dal primo giorno” attraverso la strada del Green New Deal che è poi quella “quella della crescita” che avviene anche attraverso “una forte integrazione delle filiere industriali europee”.poi dice anche che “la garanzia che i livelli occupazionali ...

RaiPlay : E con 'Mon amour le bidet' abbiamo detto tutto ?? Se non sai di cosa stiamo parlando, corri a rivedere la puntata di… - NicolaPorro : Che strano, non l’avremmo mai detto. #GretaThunberg è stata nominata #PersonOfTheYear da #Time. Ecco cosa si nascon… - Eurosport_IT : Ecco cosa hanno detto i sorteggi di Nyon ??? #UCLdraw | #UCL -