CorSport | mercato Napoli | Torreira non è l’unica ipotesi per il centrocampo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilha bisogno urgente di un regista per il 4-3-3 di Gattuso. L’obiettivo deldi gennaio, scrive il Corriere dello Sport, è LucasServe un regista da incastrare al centro della mediana per assecondare le idee di Gattuso e del suo 4-3-3 che prevede il classico play. L’obiettivo principale è Lucasdell’Arsenal, 24 anni a febbraio. Illo ha seguito quando era alla Sampdoria, lo ha sfidato in Europa League, ha subito un suo gol, non ha smesso di monitorarlo e ora vorrebbe provare ad avvicinarlo. Costa molto, ma una possibile soluzione sarebbe il prestito, Arsenal permettendo. Non c’è solo lui, l’elenco è folto, tra suggestioni e, come Berge del Genk o Lobotka del Celta Vigo, fino al gioiellino Soumaré del Lille per cui ci vorranno (almeno) 50 milioni di euro. Ma oggi si può anche lavorare per il domani: ilha le ...

