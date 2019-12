Convocati Fiorentina | la lista di Montella per affrontare la Roma

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Assenza pesante in casa: ecco l’elenco deiper il match contro la, a cui non prenderà parte un big Laha diramato ladeidi misterper. Da segnalare l’assenza di Federico Chiesa (CLICCA QUI per il comunicato sulle sue condizioni). Ecco l’elenco: Portieri: Cerofolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Venuti. Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Eysseric, Ghezzal, Pulgar, Sottil, Zurkowski. Attaccanti: Boateng, Pedro, Vlahovic Leggi su Calcionews24.com

