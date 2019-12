Controlli nelle pescherie del Fortore | sequestrati 200 kg di pesce senza tracciabilità

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, in collaborazione con i colleghi del NAS di Salerno hanno controllato duedel comprensorio della Valin prossimità delle feste natalizie, periodo in cui la vendita dei prodotti ittici ha il suo picco con i rischi che ne derivano per la salute cona volte mal conservato o di scarsa qualità. I militari al termine deihanno sequestrato complessivamente quasi 200kg didi dubbia provenienza, poiché privo di qualsiasi, in un caso, anche mal conservato. Le sanzioni amministrative elevate sono al momento pari a circa tremila euro e la merce sequestrata che non potrà più essere commercializzata per il consumo umano è del valore di oltre trecentomila euro. Continuano ida parte dei Carabinieri in procinto delle ...

