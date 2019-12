Comune di Napoli | nuove videocamere a Bagnoli | Capodimonte | Fuorigrotta e Colli Aminei

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La giunta comunale diha approvato la delibera con due progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nelle Municipalità 3 e 10. I quartieri interessati sonodove saranno installati complessivamente almeno sei nuovi punti di videosorveglianza e 16 telecamere. Le informazioni acquisite saranno condivise con le sale operative dei Commissariati di Polizia diArenella e di, nelle quali affluiranno le immagini che saranno analizzate in tempo reale dagli operatori e registrate dal software di gestione. Il progetto è nato da una collaborazione tra ildi, la Prefettura e le forze di polizia, finanziato con fondi regionali del 29/11/2018 e del 05/12/2018, in attuazione del “Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale”, ...

