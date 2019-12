Come sarà il futuro del cibo?

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Probabilmente avrete visto anche voi la pubblicità, su Facebook o altrove: Huel, un beverone in polvere (pardon, “polverizzato nutrizionalmente completo”) da mescolare con acqua, agitare e poi ingurgitare per ottenere un alimento con tutte le proprietà nutritive necessarie, incorporate in un’unica bevanda al gusto di vaniglia. A dire la verità, chi ha sperimentato Huel (contrazione di Human Fuel, carburante umano) a volte ne paragona il gusto a quello delle medicine sotto forma di sciroppo: un sapore eccessivamente dolce, artificiale e alla lunga un po’ nauseante. Perché dovremmo mangiare una cosa del genere, invece degli alimenti tradizionali? Prima di tutto, per avere a disposizione un prodotto che fornisca al corpo solo ed esclusivamente le sostanze di cui ha bisogno, a partire da proteine e vitamine. Stando a quanto si trova scritto sul sito, Huel contiene “una miscela ...

SanofiIT : Il futuro della sanità? Passa per la sostenibilità del SSN (31%). Ma tra le parole chiave ci sono la medicina perso… - borghi_claudio : Benvenuto al Sen. Grassi nel nostro gruppo. Uomo con schiena dritta che, come @Marcozanni86 all'epoca, ha lasciato… - RobertoBurioni : Possibile che nessuno senta come me la tragedia di una Europa futura che sarà certamente senza il Regno Unito, part… -