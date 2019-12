Come far credere agli altri che sei fidanzata | consigli per non sbagliare

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Se sei stanca delle solite domanda: “e il fidanzato?”, “quando ti sposi?”, “quando fai un figlio?” è arrivato il momento di di fingere di avere un fidanzato. Hai capito bene! A ridosso delle feste natalizie, quando le riunioni familiari sono d’obbligo e non manca mai la zia che ficca il naso nei tuoi affari di cuore, la risposta è fingere un compagno: ecco alcuni pratici! “Ce l’hai il fidanzato?” La risposta deve essere sì, a prescindere che sia vero o meno. Compra un’altra scheda sim e inviati degli sms. Così chi è accanto a te penserà che sei impegnata a messaggiare con il tuo lui e che non vuoi essere disturbata Chiedi a un amico fidato di accompagnarti al cenone di Capodanno o la pranzo di Natale e presentalo alla zia rompiscatoletuo fidanzato. Vedrai che andrà tutto bene; il peggio che possa ...

CarloCalenda : Il #M5S non ha neanche l’onestà intellettuale di dire: “sulle banche in passato abbiamo sbagliato”. Far passare i 9… - ricpuglisi : Ma l'Elio Lannutti che qualcuno vorrebbe far diventare presidente della Commissione di inchiesta sulle banche è que… - Mov5Stelle : Con l'approvazione della legge sulla nuova #ClassAction, lo scorso aprile, ogni volta che viene leso un diritto dei… -