Colpo Liverpool | è già mercato per i Reds

Takumi Minamino è un nuovo giocatore del Liverpool. Contratto quinquennale per il calciatore prelevato per nove milioni dal Salisburgo. Sarà a disposizione di Klopp dal prossimo 1 gennaio. Ufficiale il trasferimento di Takumi Minamino al Liverpool. Il calciatore che si è messo in luce con la maglia del Salisburgo passa ai Reds con un contratto quinquennale. Un investimento a lungo termine per gli inglesi che hanno deciso di scommettere con forza sul calciatore. Ufficiale Takumi Minamino al Liverpool. Minamino passa al Liverpool per nove milioni e con un contratto quinquennale. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'accordo tra il club inglese e il calciatore. Il giapponese sarà a disposizione del tecnico Klopp a partire dal prossimo 1 gennaio, quando aprirà ufficialmente la finestra invernale del calcio.

