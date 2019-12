Coldiretti | “La longevità aumento i consumi di frutta | 8 | 7 miliardi di Kg”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Grazie alla dieta mediterranea con i suoi piatti diversificati e legati alla tradizione locale l’Italia è il Paese che ha il record diin Europa con la speranza di vita alla nascita che raggiunge il massimo storico di 82,3 anni con 80,9 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne. E’ quanto afferma lasulla base del rapporto Bes 2019. Pane, pasta,, verdura, carne, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito agli italiani – sottolinea la– di conquistare il primato europeo. Un elisir di lunga vita che è stato riconosciuto anche con l’iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco il 16 novembre 2010. Il successo della dieta mediterranea è sostenuto dal boom deidie verdura degli italiani che sono ...

coldiretti : Bes, Coldiretti: grazie alla dieta mediterranea con i suoi piatti diversificati e legati alla tradizione locale, l’… - Telereggio1 : Riconosciuto il ruolo centrale dell’agricoltura per l’economia del Paese. No a misure che penalizzano la competitiv… - Reggionline : Riconosciuto il ruolo centrale dell’agricoltura per l’economia del Paese. No a misure che penalizzano la competitiv… -