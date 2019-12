Clizia Incorvaia | età | altezza | peso | marito | figli

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è una modella e influencer. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico prosegue gli studi: si iscrive e si laurea in Scienze della Comunicazione all’università Cattolica di Milano, dove tuttora vive, ed è in quegli stessi anni che inizia la sua carriera di modella per diversi e noti marchi di abbigliamento. Madiventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al video musicale del brano “Guardami negli occhi” di Paolo Meneguzzi. Poi, nel 2016, partecipa al docu reality di Raidue “Pechino Express” in coppia con quello che è poi diventato il suo ex, ovvero Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Hanno gareggiato insieme sotto il nome de ‘I Coniugi’. L’abbiamo poi ritrovata in programmi televisivi come “Markette” e “Chiambretti Night”. Ma è soprattutto sui social cheè super attiva. Oltre a ...

