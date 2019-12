Clima | arriva una proposta di legge per istituire assemblee di cittadini che si occupino

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo il fallimento della conferenza internazionale sulCop25, che non è riuscita a raggiungere un accordo unanime,in Italia ladi un’assemblea deiestratti a sorte che sidell’emergenzatica. Il 20 dicembre sarà depositata in Cassazione unadidi iniziativa popolare. Fra i promotori ci sono Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore del movimento deieuropei Eumans, e Lorenzo Mineo, coordinatore di Democrazia Radicale. A sostegno del progetto si sono schierati anche attivisti di Extinction Rebellion e altri movimenti ambientalisti. L’obiettivo dellain Italiaciviche, una pratica diffusa a livello internazionale e conosciuta come citizens’ assembly: consiste nell’affidare a un consiglio di, sorteggiati in base a specifici criteri ...

