Ciclocross | Coppa del Mondo Namur 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladeldidomenica 22 dicembre farà tappa a, in Vallonia, su uno dei circuiti più duri in assoluto. Quattro le gare in: si parte alle 10.00 con la prova degli uomini juniores, alle 11.30 sarà la volta degli uomini U23, alle 13.30 toccherà alle donne (Elite, U23 e juniores corrono tutte insieme) mentre alle 15.00 chiuderanno la giornata gli uomini Elite. Sia la prova riservata alle donne Elite che quella riservata agli uomini Elite saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Sport Web. Sarà poi possibile vederle in differita in TV nella notte di lunedì 23 dicembre su Rai Sport+, con gli uomini che andranno in onda alle 00.10 e le donne all’1.30. ILDELLA TAPPA DIDIDELDI-2020: 10.00 Uomini juniores, 11.30 Uomini U23, 13.30 Donne Elite, 15.00 Uomini Elite Diretta streaming: ...

IlPedaleRosa : 'Coppa del Mondo Ciclocross', le Azzurre convocate per la prova di Namur: - MTB_VCO : Coppa del Mondo Ciclocross: gli azzurri per Namur - BjornSchoot : RT @gcnItalia: Avete seguito le gare di Coppa del mondo pista? @michelescarte @Francesco Lamon @AnnemarieMTB @AliceMArzuffi #coppadelmon… -