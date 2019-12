Ciacciarelli | ancora morti su strada Cassino-Formia

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “sangue sulla super630. Un ulteriore tragico incidente si e’ verificato ieri notte, ed e’ stato fatale. Non e’ possibile assistere inermi a tutto questo. Ci sono comunita’ sotto shock, e famiglie a cui questa famigerataha tolto figli, mariti, nipoti”. “Cresce il rammarico per molte giovani vite spezzate, che si interrompono proprio su questo tratto maledetto. Pertanto chiedo urgentemente il potenziamento, in tempi rapidi, della poliziale, che presidiava il territorio prima della chiusura del distaccamentole di”. “I cittadini chiedono un intervento immediato, e sono stanchi di assistere impotenti ad una tragedia dopo l’altra. Si potenzi immediatamente la pattuglia della poliziale. Basta incidenti!”. Cosi’, in una nota, il consigliere ...

