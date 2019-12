Christian Dior e Anne Agbadou-Masson celebrano Marrakech

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Quando arte e moda si fondono la bellezza non può far altro che straripare da ogni drappeggio creativo che sia di stoffa o di ceramica! L’incontro delle culture, sì questa magica unione e mescolanza, è l’ispirazione principale della collaborazione trae l’artista. Un dialogo unico tra due grandi artisti:Maison e. La grande ceramista parigina, nota per le sue sculture di arenaria, porcellana e maiolica, ha dato vita a 25 vasi, intrisi di immaginazione e della dolcezza della vita in Marocco ed alla cruise 2020, sono un vero e proprio omaggio a, la magica location dello spettacolo di Maria Grazia Chiuri. Le creazioni esclusive diperevocano icone femminili con curve aggraziate o misteriose creature marine, che vedono la loro genesi dalla una materia prima con sfumature sottili, spesso ...

