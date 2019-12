Chiara Ferragni e Fedez felici insieme | il commento inaspettato di Caterina Balivo

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 19 dicembre 2019)commenta inaspettatamente uno scatto di. Natale è ormai alle porte e l’influencer è pronta a rilassarsia tutta la famiglia dopo un anno di soddisfazioni. Leone sta crescendo ed è sempre più bello e felice, l’amore con il rapper procede a gonfie vele, mentre il documentario Unposted è stato un successo. Archiviate le polemiche per Sanremo e il piccolo incidente di Leone, che qualche settimana fa si era fatto un taglio sulla fronte, laè pronta a rilassarsialle persone che ama. Su Instagram la fashion blogger ha annunciato che presto si concederà una vacanzaa tutta la famiglia, per farlo ha utilizzato alcuni scatti d’archivio. “Pronti per le nostre vacanze di Natale sulla neve”, ha scritto, pubblicando alcune foto che la ritraggono sorridentee al piccolo Leone, ...

3Figlio : RT @Pinucci63757977: Libero non demorde dallo sparo di minkiate. Ora tocca a Paola Tommasi che paragona le sardine a Chiara Ferragni: 'Riem… - clarissa_p19 : Ho visto il video col meglio del trash del 2019 di trashitaliano e non capisco cosa ci azzecchi Chiara Ferragni in… - Noovyis : (Chiara Ferragni, la scollatura mostra “troppo”: ce l’ha (ed è la prima volta che si vede)) Playhitmusic -… -