Chernobyl, il mistero dei tre uomini che salvarono l’Europa (Di giovedì 19 dicembre 2019) Il 6 maggio 1986 tre uomini si immersero nella vasca di raffreddamento dell’impianto nucleare di Chernobyl. Il loro obiettivo: aprire due valvole situate in profondità, consentendo all’acqua contaminata dalle radiazioni di defluire in maniera controllata in un bacino di raccolta. Quel giorno, probabilmente, quei tre uomini hanno salvato mezza Europa da un disastro nucleare di proporzioni ancora maggiori, rispetto a quanto si era già verificato nei giorni precedenti. Eppure, il loro destino, dopo quel gesto eroico, è stato per anni avvolto dal mistero. La recente serie tv trasmessa da Hbo/Sky Atlantic, e ancor prima il libro su cui la serie è basata, hanno contribuito a gettare una nuova luce sulla vicenda. Un gesto eroico Alexei Ananenko, Valeriy Bezpalov e Boris Baranov erano dei normali tecnici della centrale, ma conoscevano l’esatta ubicazione delle valvole ed erano quindi i ...

