Cheratocono | come si riconosce e si affronta

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilcompare soprattutto nelle donne. E può iniziare fin da quando si è giovani. Si tratta di una patologia progressiva della cornea che causa l’assottigliamento e la deformazione della stessa anche in giovane età, provocando una riduzione della capacità visiva che può risultare anche grave. Può esordire fin dalla giovane età e se non diagnosticato precocemente è un disturbo difficilmente trattabile se non con un intervento chirurgico. La diagnosi precoce consente di sottoporre i casi iniziali al trattamento stabilizzante detto “cross linking”, che permette in molti casi di arrestare il peggioramento evitando di ricorrere a chirurgia corneale maggiormente invasiva,il trapianto corneale. Cos’è ilLa lesione porta ad una deformazione a cono non infiammatoria, con progressivo assottigliamento e perdita di trasparenza della cornea, che conduce a un astigmatismo ...

