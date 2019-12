Che orgoglio essere italiani! Ci vuole tanto a far questo anziché ' Il

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La cultura paga negli ascolti. Lo ha scoperto anche Mediaset che ha ospitato nella sua prima serata su Canale 5 il documentario “Viaggio nella grande bellezza”, un percorso fra tesori nascosti e luoghi mai visti del Vaticano, con l’attore Cesare Bocci nell’inedito ruolo di divulgatore scientifico. Il racconto ha tenuto davanti allo schermo 2.327.000 spettatori pari al 12.4% di share.Dopo la fortuna di “Meraviglie” trasmesso su Rai Uno, anche Mediaset ha il suo Alberto Angela. E anche incaso su Twitter si riversano gli utenti, per osannare il prodotto di qualità, chiedendone ancora. Ma cia far una cosa del genere invece del solito segreto #LaGrandeBellezza— Pavesino (@y massara) December 18, 2019“Ma cia far una cosa del genere invece del solito Segreto”, si legge in un cinguettio con ...

