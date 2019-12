Cedere alla propaganda per poi scontrarsi con la realtà Il caso ex Ilva

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Bei tempi quando Beppe Grillo prometteva la dismissione dell’di Taranto, la bonifica del territorio e la creazione di parchi. Chi non vorrebbe un parco al posto di una fabbrica altamente inquinante? E infatti i voti per il Movimento fioccavano. Quando il M5S è divenuto primo partito, il numero di deputati e senatori era troppo grande per continuare a nascondersi sotto il letto: bisognava usare i voti ricevuti e governare, perché anche l’elettore più ingenuo vota un partito per mandarlo al governo, non all’opposizione. Ma l’non si poteva chiudere: c’erano i contratti e le penali (nulla di segreto per carità: se uno rompe un accordo paga i danni all’altro contraente, anche nei contratti tra privati). E così, col malcontento di molti elettori e di molti eletti, il governo M5S-Lega ha ratificato accordi già iniziati sotto l’odiato Pd e ...

