CdM – Rinnovi Napoli | la società riapre i dialoghi per 4 azzurri

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Illavora aidi contratto: accelerata per Allan La SSClavora aidi contratto e come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ha riaperto i contatti con José Maria Callejon e Dries Mertens. E’ ripartito anche il dialogo con l’agente di Piotr Zielinski, anch’egli in attesa di prolungamento. E ci sarebbe stata – si legge – un’accelerata anche con l’entourage di Allan. Giudice Sportivo – Salta Sassuolo-. Due squalificati in A dopo le gare di Brescia e Genova PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Juventus – Aumento di capitale da 300 milioni di euro Brambati: “, se Gattuso dovesse centrare la Champions, farebbe un’impresa” Carlo Alvino: “Mertens è sempre più lontano dae dal record di gol” Arsenal – Per la panchina c’è lo spagnolo ...

SiamoPartenopei : CdM - Il Napoli riapre i dialoghi per i rinnovi di 4 azzurri: accelerata per Allan - news24_napoli : CdM – Il Napoli riapre i dialoghi per i rinnovi di 4 azzurri: accelerata… - tuttonapoli : CdM - Il Napoli riapre i dialoghi per i rinnovi di 4 azzurri: accelerata per Allan -