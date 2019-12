Cava | Piano di Zona S2 | finanziato il progetto per aiutare gli orfani di femminicidio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – Ildis2 comunica che è stato approvato ed ammesso a finanziamento ildell’Ambito S02 Io e Tu. Su quasi 1000 candidature, provenienti da tutto il territorio nazionale, ildeldiS2, si è posizionato secondo nella sua linea d’azione: “Sostegno ai minori vittime di violenza assistita, aglidi crimini domestici ed alle loro famiglie affidatarie”, promosso dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Finanziamento ammonta ad 80 mila euro. Il punteggio attribuito dalla Commissione nazionale alè di 97 su 100 punti; tale punteggio che lo ha distanziato da importanti capoluoghi di provincia, ha premiato l’applicazione di una metodologia innovativa e collaudata sul territorio dai servizi promossi daldi. Il ...

