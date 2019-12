Cautano | il Natale sannita nel borgo più tradizionale

Leggi la notizia su ladenuncia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tradizione e folklore, come in ogni periodo natalizio, nel cuore della provincia di Benevento. Il 27 e 28 dicembre ci sarà nella ridente– nel Parco regionale Taburno Camposauro – la manifestazione “al”, evento organizzato dall’associazione Pianeta Sannio in collaborazione con il Forum dei giovani ed il Comunedi. A partire dalle ore 18 le serate saranno animate da artisti di strada Street band e proiezione delin 3d. Degustazioni, stand gastronomici, vin brulè e street food per combattere il freddo con il caldo delle tradizioni., ilnelpiùLa Denuncia.

