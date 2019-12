Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019), l'adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber, è stato accolto in modo disastroso susta per arrivare nei cinema americani e l'riservata al film suè assolutamente. L'adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber, dopo 89 recensioni, si è fermato a un 17% di commenti positivi con ben 74 interventi dei critici molto negativi e solo 15 a favore del progetto., nonostante l'apprezzamento nei confronti del lavoro compiuto dal cast, viene infatti criticato a causa degli aspetti visivi e della scelta di modificare digitalmente gli attori per trasformarli in gatti. Tom Hooper, inoltre, viene accusato di aver gestito la regia in modo "noioso, privo di vita e banale". ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cats: l'accoglienza su Rotten Tomatoes è disastrosa -