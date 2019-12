Caterina Balivo Instagram | “tutte quelle gambe in mostra” | «Che contorsioni per non farla

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Foto di rito perche tra una pausa e l’altra di Vieni da me, si lascia immortalare all’esterno degli studi, postando le immagini su. Scatto piuttosto piccante nell’ultimo caso, a giudicare anche dai commenti ricevuti. La ‘location’ non è nuova: non è la prima volta infatti che la conduttrice si lascia ritrarre seduta perche dovrebbero essere le scale d’emergenza dello studio da cui va in onda il programma pomeridiano di RaiUno, tanto caro agli spettatori. Appuntamento ormai irrinunciabile per il palinsesto televisivo, la trasmissione offre – a quanto pare – dei ‘fuori onda’ altrettanto squisiti., mini abito cortissimo scopre le: “Che posa” Fasciata in un mini dress scintillante,siede sulle scale esterne dello studio mentre con un sapiente intreccio dinasconde quel che non si dovrebbe ...

JackMagico : Ma cosa avete dato in mensa a Caterina Balivo? sembra super euforica. #vienidame - infoitcultura : Carmen Di Pietro da Caterina Balivo, il figlio confessa: «Mi ha voluto fuori di casa, ci torno solo quando le fa co… - QuotidianPost : Vittoria Belvedere si è raccontata nel salotto di Caterina Balivo, la conduttrice ha accolto la nota attrice con af… -