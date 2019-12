Catania, crac Banca Base: arrestati presidente e direttore (Di giovedì 19 dicembre 2019) Piero Bottino, di 63 anni, e Gaetano Sannolo, di 47, rispettivamente presidente del Cda e il direttore generale di Banca Base, sono stati arrestati, e posti ai domiciliari, da militari della guardia di finanza di Catania e del nucleo speciale di polizia valutaria nell’ambito dell’inchiesta sul crac dell’istituto di credito. La Procura ha emesso inoltre un avviso di conclusione indagini nei confronti di altri 18 indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, dalla Procura distrettuale di Catania per gli arrestati e i 18 indagati, sono, in concorso, Bancarotta fraudolenta, falso in prospetto, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e aggiotaggio. Al centro dell’inchiesta lo stato d’insolvenza della Banca Sviluppo Economico s.p.a. (Banca Base) dichiarato dal Tribunale civile di Catania nel dicembre 2018 e confermato in appello ...

