Catania, arresti per crack Banca Base

Nell'ambito dell'inchiesta suldell'istituto di credito, la GdF diha posto aglidomiciliari l'ex presidente del CdA, Piero Bottino, 63 anni, e il direttore generale,Gaetano Sannolo, di 47. Avviso di conclusione indagini per altri 18 indagati.rotta fraudolenta, falso in prospetto,ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio, le accuse.Ricostruiti gli illeciti dei vertici della"consistenti in operazioni finanziarie antieconomiche e dissipative del patrimonio".(Di giovedì 19 dicembre 2019)