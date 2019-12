Castel Volturno | due sconosciuti tentano il suicidio insieme | salvati dagli agenti

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Duehanno tentato di suicidarsi a, nello stesso giorno e alla stessa ora, lanciandosi da una scogliera del litorale. Sono stati visti in mare da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine, i poliziotti si sono immediatamente tuffati per soccorrerli e li hanno tratti in salvo, per poi affidarli a un'ambulanza.

