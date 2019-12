Caso Salvini-Gregoretti | la giunta del Senato ha iniziato a discutere la richiesta di

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladelinizia ailÈ iniziata nella tarda mattinata di giovedì 19 dicembre la prima riunione delladel, che hadel. Si tratta del primo passo delladi autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania contro l’ex ministro dell’Interno, accusato di sequestro di persona nell’indagine inerente alla nave, che fu fatta sbarcare il 31 luglio scorso dopo essere stata 3 giorni in mare con 131 migranti a bordo. Laper le elezioni e immunità parlamentari, che si è riunita nel complesso di Sant’Ivo alla Sapienza, ha dunque dato il via all’iter, che si concluderà con un voto finale, in cui si deciderà se dare o meno l’autorizzazione a procedere al Tribunale dei ministri. “Abbiamo incardinato la procedura che ...

