Cascone | “Un anno decisivo per i trasporti in Campania” VIDEO

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – È positivo per il presidente della Commissione regionaledella regione Campania, Lucail bilancio dei risultati raggiunti nel settore nell’che sta per concludersi. Il miglior modo per terminare il 2019 sono due notizie: la prima è che il prossimo 27 dicembre sarconsegnati 150 nuovi bus, l’altra è il cambio del nome dell’aeroporto di Napoli Capodichino che diventa, dopo la fusione con il Costa d’Amalfi, “Napoli -Salerno airport”. L'articolo: “Unper iin Campania” () proviene da Anteprima24.it.

