Casa Corrotti Lega | “Alleanza PD-M5s sulla sanatoria degli alloggi popolari”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Siamo alle solite! Dopo un’intensa battaglia per abrogare l’articolo 10 della legge di stabilità in Commissione bilancio che consentiva di destinare un 10%di edilizia residenziale pubblica a chi non fosse in possesso dei requisiti necessari, favorendoli così rispetto a chi attende in lista da anni una, ecco che con il passaggio del testo in discussione in Aula spunta fuori un emendamento a firma del consigliere del Movimento Cinque Stelle Roberta Lombardi che, oltre a voler riservare tale quota da parte di Comuni e Ater, prevede anche l’obbligo da parte delle ASP di riservare una quota pari al 15% del proprio patrimonio senza calcolare l’eventuale danno erariale per un patrimonio immobiliare a reddito, seppur calmierato per finalità sociali. Un’iniziativa, questa, che se votata dalla maggioranza in Consiglio regionale certificherebbe nei fatti un’alleanza tra il ...

