Carenza medici | approvato il Patto per la Salute Gli specializzandi potranno lavorare a

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Buone notizie per gli: con l’approvazione delper la– che fissa le regole della Sanità per due anni (fino al 2021) – le Regioniutilizzare i giovanigià a partire dal loro terzo anno di specializzazione, nonostante i corsi durino dai quattro ai sei anni. L’annuncio dell’accordo tra Governo e Regioni, dopo mesi di ritardi, è arrivato dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini. «Abbiamo scritto con il Governo, e le Regioni hanno dato un contributo determinante, unche ha diverse ‘leve’, alcune molto innovative, per migliorare il Servizio sanitario», dice il governatore emiliano. Anche il premier Giuseppe Conte ha annunciato il trovato accordo su Twitter dichiarando che con l’approvazione del, il Servizio Sanitario Nazionale sarà ...

Mov5Stelle : Combattiamo la carenza di medici specialisti in Italia. Nel 2020, grazie al lavoro del viceministro @piersileri e d… - _Malachia_ : @nzingaretti Giustizia sociale?! #Usl che durante una visita mia moglie rischia la vita per incompetenza del person… - Xab92 : RT @Mov5Stelle: Combattiamo la carenza di medici specialisti in Italia. Nel 2020, grazie al lavoro del viceministro @piersileri e di tutto… -