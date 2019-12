“Carabinieri venduti e giornalisti rompi****oni” | gli insulti di Anastasiya in

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Omicidio Luca Sacchi: glidiai carabinieri e aiNon solo glialla mamma e ai familiari di Luca Sacchi: in un’intercettazione telefonica, considerata non rilevante ai fini dell’indagine per l’omicidio del giovane personal trainer,ne ha anche per i carabinieri e i. L’intercettazione risale al 3 novembre, pochi giorni dopo l’omicidio del suo fidanzato, avvenuto il 23 ottobre, e vede protagonista(qui il suo profilo), la quale parla al telefono con una sua amica. Omicidio Sacchi: in un’intercettazionerivolge una serie dialla mamma di Luca Durante la conversazione, svelata dal Corriere della Sera, la baby sitter di origine ucraina svela di essersi trasferita a Rocca Priora a causa dei “rompicoglioni” che si trovano sotto l’abitazione ...

EmilioBerettaF1 : 'Carabinieri venduti. Giornalisti? Rompi**oni. I parenti di Luca? Ignoranti'. L'intercettazione -