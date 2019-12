Carabinieri lo aiutano | nigeriano ubriaco li ferisce | subito libero

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Federico Garau Lo straniero, personaggio già noto alle forze dell'ordine ma in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha trascorso in cella la sola notte in attesa del giudizio direttissimo. In attesa della prima udienza è tornatodella stazione di Fabriano (Ancona) intervengono in suo aiuto dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, ma lui per contro si scaglia contro di loro e li colpisce con forti calci e pugni, facendoli finire al pronto soccorso: ciò nonostante, dopo il giudizio direttissimo, torna. Protagonista dell'ennesimo episodio di aggressione contro il personale delle forze dell'ordine è un uomo di origine nigeriana di 25 anni, personaggio già noto da tempo alle autorità locali e con una lunga lista di precedenti di polizia alle spalle. Come riportato dalla stampa locale, i fatti si sono svolti durante la notte dello ...

