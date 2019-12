Capri Wave – Winter Arts Festival | A Marina Grande l’installazione digitale di Franz

Leggi la notizia su 2anews

(Di giovedì 19 dicembre 2019): fino al 15 gennaio 2020 al borgola prima internazionale di Pink City diCerami. Arriva uno dei momenti più attesi di, organizzato dalla Città di, in collaborazione con l’Associazione Culturale Gulliver, con la direzione artistica di Umberto Natalizio … L'articolo: AdiCerami proviene da 2A News. Scritto da Redazione

brababella : #CapriWave. Al via la prima edizione di #Vetrine d’Artista. 17 #artisti e un #videomapping - HankHC91 : RT @artribune: Capri Wave. Al via la prima edizione di Vetrine d’Artista. 17 artisti e un videomapping - FabioPariante : Mio per @Artribune #Capri Wave. Al via la prima edizione di Vetrine d’Artista. 17 artisti e un videomapping -