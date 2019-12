Capri | donna di 50 anni ha un malore e muore | ritardi nell’arrivo dell’eliambulanza

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unadi 50è morta all'ospedale Loreto Mare di Napoli, dopo una grave crisi cardiorespiratoria. Lasi è sentita male sull'isola di: all'ospedale Capilupi hanno deciso, viste le sue condizioni, di trasferirla sulla terraferma; ci sarebbero stati, però,nell'arrivo dell'eliambulanza.

paolochiariello : #Capri, donna muore in attesa di soccorsi - juornoit : #Capri, donna muore in attesa di soccorsi - salernonotizie : Donna morta a Capri per soccorsi lenti. Borrelli: “interrogazione urgente” -