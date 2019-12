Capodimonte | un murales sul muro della municipalità

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Swinging For Love” è il nome dell’ultima opera di street art realizzata a Napoli. Inaugurata nella giornata di ieri nel quartieresulla facciata delle sede3 è firmata dall’artista sannita Biodpi. Il, sul tema dell’amore, premia l’operazione degli operatori dell’Educativa di“Terra Mia” che per mesi hanno sinergicamente lavorato con i giovanissimi del quartiere. Proprio i bambini, infatti, sono stati chiamati a scegliere, non solo il tema, ma anche il luogo dove si è poi realizzata l’opera. Che da ieri pomeriggio campeggia sulsedeterzanapoletana in Via Lieti 97. Dopo che un condominio privato, adiacente proprio al palazzo istituzionale, non ha autorizzato l’opera. Si è deciso così di realizzarla sulla facciatacasa municipale. Alla ...

