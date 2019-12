Canzoni di Natale | i Queen nel nuovo videoclip di «Thank God It' s Christmas»

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tra le innumerevoli hits dei, ce n'è una che non solo compie 35 anni nel 2019, ma che è perfetta per questo periodo: ovviamente, si tratta diGod It's. Scritta da Brian May e Roger Taylor, la canzone fu pubblicata per la prima volta come singolo il 26 novembre 1984 con due B-Side (Man On The Prowl e Keep Passing The Open Windows, dall'album The Works), conquistando rapidamente le charts britanniche di vendita, dove rimase per sei settimane nel periodo festivo a cavallo tra il 1984 e il 1985, per tornare poi per un breve periodo in classifica, sempre nel Regno Unito, nel 1995, quando fu ripubblicata come b-side del singono A Winter's Tale. Per celebrare il2019, che coincide anche con i 35 anni del loro brano a tema, ihanno rilasciato unufficiale diGod It's. La clip, diretta da ...

