Campolongo | ladri messi in fuga dai titolari dell’azienda

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Eboli (Sa) – Ancora furti nelle campagne del salernitano. “Colpita un’azienda di(Eboli) dove isi sono intrufolati nella notte, prelevando carburante agricolo dalle cisterne per poi devastare nella– una volta scoperti daicon la videosorveglianza – una serra coltivata a rucola”. La denuncia è di Coldiretti Salerno. Nello specifico: “I danni ammontano a circa cinquemila euro. Coldiretti ringrazia le forze dell’ordine per il grande lavoro che svolgono sul territorio, vasto e difficile da controllare, ma sollecita un ulteriore sforzo per rafforzare i pattugliamenti notturni e la videosorveglianza”. L'articoloindaidell’azienda proviene da Anteprima24.it.

