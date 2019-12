Camionista lo aiuta poi l'investe,muore

Era finito contro un albero con la propria automobile e unche aveva assistito alla scena si è fermato per soccorrerlo. Una volta assicuratosi che la vittima dell'incidente stava bene,l'autista del camion è ripartito non accorgendosi che la persona soccorsa era troppo vicina al suo mezzo e l'ha investita causandone la morte. Il fatto è avvenuto a Eraclea (Venezia) Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, un 35enne del posto.(Di giovedì 19 dicembre 2019)